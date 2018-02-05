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05 февраля 2018
11:16  05 февраля 2018 5

Сургутянина, пропавшего три месяца назад, обнаружили в зауральском монастыре

Брошенный автомобиль вывел полицейских на след пропавшего хозяинаФото: 45.мвд.рф

Сотрудники полиции в Курганской области обнаружили жителя Сургута, который находился в розыске с ноября прошлого года, в Свято-Казанском мужском монастыре в Чимеево. Мужчина заблудился и потерял память.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по региону, обнаружить мужчину удалось благодаря бдительности инспектора Курганского общества охотников, который заметил в поле рядом с автодорогой Курган—Тюмень брошенный легковой автомобиль. Егерь сообщил о своей находке в дежурную часть полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Машину уже запорошило снегом, ключи от нее находились в ящике для перчаток. Документов внутри авто не оказалось. При осмотре территории полицейские заметили следы, ведущие в лес. Однако прочесывание близлежащей местности результатов не принесло.

Оперативники установили, что автомобиль принадлежит 46-летнему мужчине, который с ноября прошлого года числился пропавшим в Тюменской области. Во время поисковых мероприятий мужчину удалось обнаружить — он жил в Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре. Выяснилось, что насельники обители встретили потерявшего память мужчину на трассе: он не мог вспомнить ни своего имени, ни что с ним произошло. Родственников мужчины уже оповестили о том, что пропавший найден; устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вера Чернышева
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