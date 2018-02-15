В России стартовали продажи отечественного смартфона Pixelphone M1

06:20 15 февраля 2018 0

Гаджет отечественного производства работает на операционной системе Android ФОТО: скрин YouTube

В России поступил в продажу отечественный смартфон Pixelphone M1. Гаджет российского производства является недорогим и достаточно многофункциональным.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором Media Tek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Разрешение основной камеры составляет тринадцать мегапикселей, а фронтальной — 5. Помимо этого смартфон оснащен аккумулятором на 2500 мАч. Работает гаджет на операционной системе Android 7. Приобрести российский смартфон можно будет за 4990 рублей, сообщает «Экономика сегодня».

В России уже имеется опыт производства российских устройств. Им стал гаджет под названием YotaPhone, выпущенный в декабре 2013 года. Всего было создано три модели смартфона: YotaPhone, YotaPhone 2, а также YotaPhone 3. В 2015 году российская компания «Yota Devices» стала сотрудничать с китайскими производителями. Перенос производства позволил снизить стоимость смартфона, на тот момент достигавшую почти 40 тысяч рублей, более чем на 30 процентов.