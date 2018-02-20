18:30 20 февраля 2018 6

Порошенко рассказал, как ездил в Крым в 2014 году Фото: wikipedia.org

Президент Украины Петр Порошенко поделился подробностями своей поездки в Крым. По его словам, он посетил полуостров 28 февраля 2014 года, когда был депутатом Верховной Рады Украины.

Петр Порошенко прибыл в Крым, когда над зданиями органов власти там уже были подняты российские флаги. По словам украинского президента, он приехал в Крым, «чтобы показать пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум». Он также заявил, что «все сценарии и решения писались в Москве». В заключение Порошенко пообещал освободить «каждый клочок украинской земли».

Ранее Порошенко заявил, что украинский гимн в будущем снова зазвучит в Крыму. На полуострове же ему ответили, что признают только российский гимн. Позднее украинский президент обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и призвал запретить российский флаг во всем мире. При этом один из украинских парламентариев в январе заподозрил самого Порошенко в государственной измене, сообщал сайт «Подмосковье сегодня».