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26 февраля 2018
20:12  26 февраля 2018 1

Отчаянный северянин на «табуретке» в минус 35 проехал 1100 км до Ямбурга. ВИДЕО

Анатолий Хоменко путешествует в Заполярье на скутереФото: Анатолий Хоменко

В честь 100-летия Вооруженных сил России нефтеюганец Анатолий Хоменко совершил мотопробег за полярный круг. За полтора дня путешественник преодолел 1100 км при температуре минус 35 градусов на самом маломощном мопеде с двигателем объемом 50 кубических сантиметров, такие иногда называют «табуретками».

Выехав в ночь на 22 февраля из Нефтеюганска (ХМАО), отчаянный скутерист 23 февраля отпраздновал в заполярном Ямбурге (ЯНАО). По дороге мотопутешественник переночевал в Новом Уренгое, преодолев 800 км за двадцать часов при средней скорости 39 км/ч. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Скутерист из Нефтеюганска не первый раз путешествует на своем скутере и знает, как подготовиться к мотопробегу к Полярному кругу в одиночку Фото: Анатолий Хоменко

Участок от Нового Уренгоя до Ямбурга протяженностью 300 км путешественник проехал при встречном ветре и под салют звуковых и светосигналов грузовиков и внедорожников. «Ехать было нелегко, но такая поддержка прилично тонизирует. Так потихоньку доехал до стеллы Полярного круга», — написал Хоменко.

Позднее экстремал доехал до Ямбурга, догнав по пути других путешественников, которые ехали на трех мотоциклах с колясками и с машиной техподдержки. Они совершали автомотопробег из Мурманска до Ямбурга.

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Анатолий Хоменко на скутере догнал коллег, путешествующих из Мурманска в Новый Уренгой Фото: Анатолий Хоменко

В Ямбурге представители администрации вахтового поселка и «Газпром добыча Ямбург» устроили теплый прием отчаянным путешественникам. В обратную дорогу экстремалы отправились на автотранспорте до Нового Уренгоя, оттуда мототехнику доставят по домам транспортными компаниями.

Сергей Мороз
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