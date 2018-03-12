Вор Гули, которому присягнули уральские торговцы, блокировал «работу» своих противников

15:04 12 марта 2018 2

Гули укрепляет свои позиции в воровском мире Фото: «Прайм крайм»

Один из основных претендентов на должность главного вора России 45-летний Надир Салифов по кличке Лоту Гули нанес ответный удар после того, как в Москве была задержана группа его сторонников. Гули не сдает свои позиции, а продолжает вести активную политику. В частности, продолжается его борьба с кланом Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский, который был застрелен в Турции в августе 2016 года. Считается, что он был убит по приказу Гули, отданному из колонии, где тот отбывал срок.

После внезапного освобождения после 22 лет заключения осенью 2017 года Гули поселился на вилле под Стамбулом. Вместе с ним круглосуточно находится многочисленная вооруженная охрана. По словам бакинского журналиста Эйнуллы Фатуллаева, которому удалось побывать в гостях у Гули, его вилла напоминает укрепрайон. Такие меры безопасности были приняты не зря, так как вскоре после освобождения Гули в Стамбул прибыла группа из одиннадцати киллеров во главе с азербайджанским госслужащим — полковником таможенной службы Намиком Джаниевым, родным братом Ровшана Ленкоранского. Во время переговоров с представителем турецкой мафии, которому предложили пять миллионов долларов за помощь в штурме виллы Гули, киллеры были задержаны турецкими полицейскими. При них нашли автоматической оружие, гранаты и план дома Гули.

Ровшан Ленкоранский третий слева, Заур Ахмедов — пятый Фото: «Прайм Крайм»

Однако сам Гули повел себя в этой ситуации необычно: он не только отказался официально признавать себя потерпевшим, но и распространил в криминальном мире сведения, что не верит, будто арестованные в реальности хотели его убить, и особых претензий к ним у него нет, а все это происки полиции. Заговорщиков отпустили на свободу. Предположительно, Гули таким образом хотел усыпить бдительность своих врагов. 40-летний Заур Ахмедов, двоюродный брат Ровшана Ленкоранского, к тому же женатый на его сестре, живет в Москве и стал наследником его империи. Как пишет издание «Прайм Крайм», именно Заур Ахмедов был организатором покушения на Гули. Теперь же Гули прислал своих людей мстить, и Заур оказался в осаде.

В последние дни большое количество боевиков Гули круглосуточно дежурит у рынка «Флуд Сити» на Калужском шоссе. Работников рынка убеждают, в том числе и кулаками, что теперь они будут платить дань Гули. А Заур Ахмедов из офиса, который находится на этом рынке, домой ездит в сопровождении шести сотрудников Росгвардии из ФГУП «Охрана». Без сопровождения вооруженных правоохранителей он не выходит из дома. Положение Заура критическое, и ему грозит покушение в любой момент.

Другой оппонент Гули, которым он плотно занялся, — 37-летний Али Гейдаров по кличке Альберт Рыжий Гянджинский, а также Альберт Архангельский. Когда его арестовали в Санкт-Петербурге, то в СИЗО пришла «малява», что Альберт Рыжий является вором в законе. Позже он получил шестилетний срок. Когда его этапировали в колонию, туда лично позвонил Гули и сообщил, что Альберт Рыжий вором не является и никакие воровские привилегии он не должен получать. Альберт Рыжий был ставленником Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. После смерти своего покровителя он поссорился с азербайджанской воровской диаспорой и в итоге был объявлен ими вне закона. Отдельно ему припоминают позорное бегство от людей Гули в турецкой Эдирне, когда Альберт не придумал ничего лучше, чем спрятаться в первой же полицейской машине.

Гули раскороновал Альберта Рыжего Фото: «Прайм крайм»

Недавно за Альберта Рыжего попытались вступиться несколько авторитетных воров, среди них были 47-летний Андрей Мироедов по кличке Мирыч, 56-летний Гия Мепория по кличке Гия, а в качестве «тяжелой артиллерии» — старожил воровского цеха 67-летний Сачино Гегечкори по-прозвищу Сачино. Заступники просили Гули отменить свое решение и разрешить Альберту Рыжему быть вором. Однако Гули остается непреклонен. Он утверждает, что Гейдаров не вор, и готов привести свои аргументы лично Рыжему и любым ворам в законе на сходке после освобождения Альберта.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Гули является одним из претендентов на место главы преступного мира России и всего постсоветского пространства, которое освободится в этом году из-за суда над 64-летним Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой. Ему грозит большой срок, поэтому его кресло становится вакантным. Гули начал активную деятельность во многих регионах России и Украины. Постоянно принимает делегации из стран СНГ и проводит назначения положенцев.