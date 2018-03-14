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14 марта 2018
12:09  14 марта 2018 1

Названы кандидаты на пост премьера РФ после выборов президента

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
У Медведева высокие шансы сохраниться, но варианты есть, уверен ВенедиктовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью youtube -блогеру Юрию Дудю рассказал о возможных претендентах на пост премьер-министра РФ. По мнению журналиста, предстоящие президентские выборы — это «схватка за пост премьера».

«Кто может? Я бы поставил на [действующего премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева. Он доверенный, не продал, не предал за 4 года. По первому приказу чемоданчик („ядерный чемоданчик“, символ власти в понимании Венедиктова, прим.ред) отдал. А ведь были люди, такие как [помощник президента РФ Владислав] Сурков, [вице-премьер Сергей] Приходько, которые толкали его на второй срок. Нет, хоть было тяжело, но отдал. Думаю, также возможен [мэр Москвы Сергей] Собянин, [директор Службы внешней разведки] Сергей Нарышкин. [Глава Минобороны Сергей] Шойгу вряд ли. Хотя может и он», — заявил Венедиктов.

В том же интервью Венедиктов предрек России изоляцию в ближайшие шесть лет. Это будет связано с ужесточением законодательства в Интернете.

Данил Бардин
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