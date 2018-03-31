06:21 31 марта 2018 0

Самолет из Лондона прибыл в Шереметьево с трехчасовой задержкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Британские полицейские и таможенники пытались найти на борту российского самолета некие «запрещенные предметы». Об этом рассказал журналистам командир воздушного судна Виталий Митрованов. Ему, в отличие от остальных членов экипажа разрешили не покидать борт во время мероприятий, правда, все это время он был изолирован в кабине пилотов.

«Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки», — приводит РИА «Новости» слова летчика.

Из-за задержки в лондонском Хитроу рейс «Аэрофлота» SU-2583 совершил посадку в Шереметьево с трехчасовой задержкой. В посольстве России в Лондоне уже назвали произошедшее вопиющей провокацией со стороны британских властей, передает RT.

Отметим, реакция МИД РФ последовала еще вечером в пятницу, 30 марта. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, досмотр самолета в отсутствие экипажа говорит о желании британских властей «провести манипуляции на борту без свидетелей». При этом, как писало «URA.RU», лондонская полиция отвергает какие-либо обвинения в свой адрес: сотрудники правоохранительных органов якобы не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.