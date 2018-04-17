18:27 17 апреля 2018 0

Представителей СМИ, лишенного лицензии, в зале суда не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил требование Роскомнадзора о прекращении действия лицензии СМИ у радиопрограммы «Пермский радиопартнер», созданной известным екатеринбургским медиаменеджером Николаем Граховым.

Пермская компания «Медиапартнер», которой принадлежит лишенная лицензии программа, была создана Николаем Граховым в 2004 году. В том же году была зарегистрирована в качестве СМИ программа «Пермский радиопартнер». На какой волне звучала эта программа и каким содержанием была наполнена, выяснить не удалось. Тем не менее 14 лет она считалась действующим СМИ. А в 2018 году программой заинтересовались специалисты пермского Роскомнадзора. По итогам соответствующей проверки ведомство решило отозвать у «Пермского радиопартнера» лицензию. Основным доводом в суде в пользу этого решения стали результаты мониторинга всех пермских радиопрограмм, среди которых указанный информационный ресурс найден не был.

11 апреля Мотовилихинский районный суд принял решение признать лицензию СМИ радиопрограммы «Пермский радиопартнер» недействительной. Решение может быть обжаловано в течение месяца. К слову, со стороны ответчика в суде никто не появился.

Николай Грахов известен тем, что в восьмидесятые годы прошлого века возглавлял знаменитый свердловский рок-клуб, из которого вышли такие популярные группы, как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». В 1992 Грахов основал в Екатеринбурге FM-радиостанцию «Радио Си», а уже менее чем через десять лет его радиостанции появились в разных регионах. В Перми екатеринбургский медиаменеджер Николай Грахов является учредителем радиостанции «Радио Альфа».