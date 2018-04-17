{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
Главные новости 
18:27  17 апреля 2018 0

В Перми лишили лицензии проект медиамагната из Екатеринбурга, выпустившего в свет «Чайф» и «Наутилус»

Презентация книги Петра Авена
Представителей СМИ, лишенного лицензии, в зале суда не былоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил требование Роскомнадзора о прекращении действия лицензии СМИ у радиопрограммы «Пермский радиопартнер», созданной известным екатеринбургским медиаменеджером Николаем Граховым.

Пермская компания «Медиапартнер», которой принадлежит лишенная лицензии программа, была создана Николаем Граховым в 2004 году. В том же году была зарегистрирована в качестве СМИ программа «Пермский радиопартнер». На какой волне звучала эта программа и каким содержанием была наполнена, выяснить не удалось. Тем не менее 14 лет она считалась действующим СМИ. А в 2018 году программой заинтересовались специалисты пермского Роскомнадзора. По итогам соответствующей проверки ведомство решило отозвать у «Пермского радиопартнера» лицензию. Основным доводом в суде в пользу этого решения стали результаты мониторинга всех пермских радиопрограмм, среди которых указанный информационный ресурс найден не был.

11 апреля Мотовилихинский районный суд принял решение признать лицензию СМИ радиопрограммы «Пермский радиопартнер» недействительной. Решение может быть обжаловано в течение месяца. К слову, со стороны ответчика в суде никто не появился.

Николай Грахов известен тем, что в восьмидесятые годы прошлого века возглавлял знаменитый свердловский рок-клуб, из которого вышли такие популярные группы, как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». В 1992 Грахов основал в Екатеринбурге FM-радиостанцию «Радио Си», а уже менее чем через десять лет его радиостанции появились в разных регионах. В Перми екатеринбургский медиаменеджер Николай Грахов является учредителем радиостанции «Радио Альфа».

Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров