Назван список вещей, которые выводят российских водителей из себя

12:46 22 апреля 2018 0

За рулем водителю важно сохранять спокойствие Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские автоэксперты составили рейтинг вещей, раздражающих водителей. В десятку вошли цвет машины, шины, тип рукоятки КПП, бесшумные двигатели и даже класс автомобиля.

Первое место в рейтинге, сообщает портал Pokatim.ru, занял серый цвет, в который выкрашено большинство автомобилей в стране. Второе место у «заезженных» рекламных фраз, которые не привлекают внимание, а, наоборот, отталкивают автолюбителей. Замыкают тройку лидеров сложные системы управления. Избыток датчиков, дополнительных экранов, кнопок, рычагов отпугивает и отвлекает автолюбителей.

Четвертое место досталось рычагу коробки переключения передач. «Джойстик» и «шайба», сменившие стандартный рычаг, часто вызывают у водителей вопросы. На пятом месте оказался, казалось бы, комфортный бесшумный автомобиль, однако именно приглушенность звуков заставляет водителей чаще смотреть на тахометр.

Кроме перечисленного, в десятку раздражающий вещей попали автономные машины, система стоп-старта, Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно эксперты отмечают кроссоверы, которые тоже выводят автолюбителей из себя, но все-таки лидируют на рынке.