Умер бывший бас-гитарист группы «Сектор Газа»

21:05 23 апреля 2018 0

Музыканту было 53 года «ВКонтате», «СЕКТОР ГАЗА и Юрий Клинских (Хой)»

В Воронеже на 54 году жизни скончался бывший бас-гитарист «Сектора Газа» Сергей Тупикин. Музыканта не стало в ночь на понедельник, 23 апреля. Об этом рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Тишанинов, родственник артиста. Причина смерти гитариста пока не называется.

Тупикин начал выступать в составе легендарной рок-группы с 1989 года, передает «Пятый канал». В конце лета 2011 года на бас-гитариста около его дома напали неизвестные. После инцидента Тупикин перенес несколько сложных операций, после которых ему присвоили инвалидность, отмечает агентство Nation News.

Сергей Тупикин входил в состав «Сектора Газа» на протяжении шести лет, вплоть до 1993 года. Первые два года он был соло-гитаристом, затем стал басистом. Воронежская группа распалась в 2000 году, после смерти ее основателя Юрия Клинских.