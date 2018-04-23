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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:05  23 апреля 2018 0

Умер бывший бас-гитарист группы «Сектор Газа»

Музыканту было 53 года«ВКонтате», «СЕКТОР ГАЗА и Юрий Клинских (Хой)»

В Воронеже на 54 году жизни скончался бывший бас-гитарист «Сектора Газа» Сергей Тупикин. Музыканта не стало в ночь на понедельник, 23 апреля. Об этом рассказал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Тишанинов, родственник артиста. Причина смерти гитариста пока не называется.

Тупикин начал выступать в составе легендарной рок-группы с 1989 года, передает «Пятый канал». В конце лета 2011 года на бас-гитариста около его дома напали неизвестные. После инцидента Тупикин перенес несколько сложных операций, после которых ему присвоили инвалидность, отмечает агентство Nation News.

Сергей Тупикин входил в состав «Сектора Газа» на протяжении шести лет, вплоть до 1993 года. Первые два года он был соло-гитаристом, затем стал басистом. Воронежская группа распалась в 2000 году, после смерти ее основателя Юрия Клинских.

Иван Шестак
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