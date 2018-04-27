10:48 27 апреля 2018 0

Нижегородцы раскритиковали дизайнеров за безграмотность Фото: Wikimedia Commons

Пользователи социальных сетей заметили ошибку в официальном буклете чемпионата мира по футболу в России. Достопримечательность одного из городов, который примет матчи мундиаля, спутали с подобной, которая находится в другом городе.

Жители Нижнего Новгорода обратили внимание на то, что вместо изображения Нижегородского кремля создатели буклета поставили фото Новгородского кремля. При этом сами пары сборных команд-участниц указаны верно.

Фото: Pikabu

В нижегородских пабликах социальных сетей фотографию досадного промаха моментально распространили. Создателям, которые до сих пор неизвестны, от нижегородцев досталось: «Это просто позор! Дизайнеры — двоечники! Но куда смотрел тот, кто принимал и согласовывал эту работу?», «Уровень образованности у народа стремительно катится вниз, что печально само по себе», «Буклеты», наверное, гости из ближнего зарубежья делали. Как и дороги по стране», «Интересно, а билеты на чемпионат тоже в Великий Новгород купят?».