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03 мая 2018
08:32  03 мая 2018 0

Внук хоккеиста Третьяка женился на стюардессе из Челябинска. Новую семью поздравили Аллегрова и Кобзон. ФОТО

Внук легендарного хоккеиста познакомился с будущей женой несколько лет назадФото: Максим Третьяк, Instagram

Внук легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка, вратарь ЦСКА Максим Третьяк сыграл свадьбу с челябинской стюардессой Евгенией Николаевской. Торжество состоялось в здании московского гольф-клуба.

Поздравить молодоженов пришли такие звезды как Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова. Певцы исполнили свои самые популярные хиты, а ведущим свадьбы стал Михаил Грушевский. После торжества Максим Третьяк и Евгения Николаевская отправились в Тулу, где провели обряд венчания в храме.

Молодоженам — 21 год, они познакомились еще в 2013 году, когда внук знаменитого хоккеиста приехал на игру в Челябинск, сообщает «Комсомольская правда». Евгения Николаевская по специальности стюардесса, работала в «Аэрофлоте», а в 2016 году представляла родной город на конкурсе «Мисс Россия» — челябинка заняла второе место. Третьяк сделал предложение девушке в прошлом году во время поездки в Париж.

Дарья Корчак
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