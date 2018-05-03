Внук легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка, вратарь ЦСКА Максим Третьяк сыграл свадьбу с челябинской стюардессой Евгенией Николаевской. Торжество состоялось в здании московского гольф-клуба.
Поздравить молодоженов пришли такие звезды как Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова. Певцы исполнили свои самые популярные хиты, а ведущим свадьбы стал Михаил Грушевский. После торжества Максим Третьяк и Евгения Николаевская отправились в Тулу, где провели обряд венчания в храме.
Молодоженам — 21 год, они познакомились еще в 2013 году, когда внук знаменитого хоккеиста приехал на игру в Челябинск, сообщает «Комсомольская правда». Евгения Николаевская по специальности стюардесса, работала в «Аэрофлоте», а в 2016 году представляла родной город на конкурсе «Мисс Россия» — челябинка заняла второе место. Третьяк сделал предложение девушке в прошлом году во время поездки в Париж.