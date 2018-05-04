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04 мая 2018
16:25  04 мая 2018 0

В Тюмени «Единая Россия» почтила память погибших в войне массовой игрой в «Танки». ФОТО

Любители игры изучают особенности советской техникиФото: wotblitz_official, Instagram

«Молодая гвардия Единой России» в Тюмени провела турнир по онлайн-игре World of Tanks «в рамках патриотической кампании „Мы помним“». Об этом сообщил глава «МГЕР» в регионе Роман Рзаев.

«И что, стесняюсь спросить, мы помним, играя в танчики?» — написал тюменец Игорь Бот в комментариях под записью. В разговоре с «URA.RU» Роман Рзаев пояснил, что многие из молодых ребят, которые увлекаются советской и российской историей, также любят военную тематику.

«Решили попробовать танковый турнир сделать. Основная ценность кампаний, которые мы делаем, — это ценность знания. Есть целое сообщество людей, которое увлекается техникой, которая была в советское время. Они изучают преимущества нашей техники перед другой. И мы занимаемся таким воспитанием знания у подрастающего поколения». Он рассказал, что соревнования проходили среди команд из Тюменской области, а за первые три места в командном зачете победители получили сертификаты в компьютерные магазины на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Ранее, летом 2017 года, сообщалось о другой необычной акции тюменского отделения Молодой гвардии. «URA.RU» писало, что молодые люди на экологическом мероприятии сначала засыпали горой пластикового мусора берег озера Круглое (район Тарманы), а потом принялись его убирать.

Патриотическое воспитание у тюменцев идет необычным путем
Фото: Роман Рзаев, Facebook

Семен Гринберг
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