01 апреля 2019

Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 млн долларов на погашение долга перед Россией

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 00:42
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон
Россия предоставит Белоруссии многомиллионный кредит, заявил Антон СилуановФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до 600 млн долларов. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

По словам чиновника, деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее выданным Россией кредитам, пишет ТАСС. Кроме того, в апреле Минск также может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития еще 200 млн долларов в качестве седьмого кредитного транша.

Сейчас ведутся процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения, добавил министр.

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