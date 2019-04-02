Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 млн долларов на погашение долга перед Россией

Россия предоставит Белоруссии многомиллионный кредит, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до 600 млн долларов. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

По словам чиновника, деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее выданным Россией кредитам, пишет ТАСС. Кроме того, в апреле Минск также может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития еще 200 млн долларов в качестве седьмого кредитного транша.

Сейчас ведутся процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения, добавил министр.