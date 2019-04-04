Воду и свет в российские сады будут проводить за счет государства

Развитие инфраструктуры в дачных поселках сможет финансировать государство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские власти поддержали поправки к закону, разрешающие региональным и местным властям выделять деньги на строительство коммунальной инфраструктуры на территории коттеджных поселков. Российские дачники смогут гораздо быстрее провести к себе на участок канализацию или свет, причем частично за счет государства.

«Поправки дают органам власти право финансировать строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества», — уточняет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате правительства. Собеседник издания отмечает, что власти рассматривают возможность финансирования за госсчет строительство объектов на территориях, принадлежащих юридическим лицам.

Ранее закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» ограничивал участие властей в создании инфраструктуры на территории садовый товариществ, а также дачных и коттеджных поселков. Но в том случае, если поправки в закон будут приняты, власти смогут за счет бюджета развивать инфраструктуру в частном секторе. Это позволит провести дачникам тепло, электричество, газ, воду и канализацию частично или полностью за счет государства.

Ранее эксперты Росстата признали, что каждый пятый россиянин не имеет доступ к централизованной канализации. Почти 17% граждан могут воспользоваться благами цивилизации только на улице и до сих пор пользуются выгребными ямами.