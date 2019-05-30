29 мая 2019

Российские космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 02:24
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Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Россияне в открытом космосе выполнили большое количество задачФото: Pixabay.com

Во время работы в открытом космосе россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин сняли полотенце, которое было забыто 10 лет назад на на внешней стороне международной космической станции. Ткань не испортилась, и теперь полотенце доставят на Землю для изучения специалистами.

«Роскосмос» вел трансляцию выхода Кононенко и Овчинина в открытый космос. Первоначально предполагалось, что забытую вещь российские космонавты заберут в середине маршрута, но они решили сделать это по ходу движения пишет телеканал 360.Полотенце они убрали в специальный контейнер.

Программа россиян в открытом космосе оказалась весьма насыщенной. Как пишет RT, им предстоит очистить иллюминаторы модуля «Поиск» и взять пробы-мазки с поверхности МКС, снять измерительные блоки эксперимента «Обстановка». Основная же работа россиян за пределами МКС — установить поручень для перехода между малым исследовательским модулем «Поиск» и функционально-грузовым блоком «Заря». Свой выход в открытый космос россияне посвятили Алексею Леонову, который стал первым человеком, вышедшим за борт корабля в космическое пространство. Легендарному космонавту исполняется 85 лет.

Ранее уральский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о дыре в «Союзе», которую ему пришлось изучать в открытом космосе. Он также признался, что «множество инсинуаций» в интернете на эту тему расстраивали членов экипажа, но не повлияли на отношения внутри коллектива.

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