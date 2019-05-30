Российские космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Во время работы в открытом космосе россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин сняли полотенце, которое было забыто 10 лет назад на на внешней стороне международной космической станции. Ткань не испортилась, и теперь полотенце доставят на Землю для изучения специалистами.
«Роскосмос» вел трансляцию выхода Кононенко и Овчинина в открытый космос. Первоначально предполагалось, что забытую вещь российские космонавты заберут в середине маршрута, но они решили сделать это по ходу движения пишет телеканал 360.Полотенце они убрали в специальный контейнер.
Программа россиян в открытом космосе оказалась весьма насыщенной. Как пишет RT, им предстоит очистить иллюминаторы модуля «Поиск» и взять пробы-мазки с поверхности МКС, снять измерительные блоки эксперимента «Обстановка». Основная же работа россиян за пределами МКС — установить поручень для перехода между малым исследовательским модулем «Поиск» и функционально-грузовым блоком «Заря». Свой выход в открытый космос россияне посвятили Алексею Леонову, который стал первым человеком, вышедшим за борт корабля в космическое пространство. Легендарному космонавту исполняется 85 лет.
Ранее уральский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о дыре в «Союзе», которую ему пришлось изучать в открытом космосе. Он также признался, что «множество инсинуаций» в интернете на эту тему расстраивали членов экипажа, но не повлияли на отношения внутри коллектива.