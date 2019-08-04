Фадеев и Буланова оценили потерю для русского шансона из-за смерти Токарева

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев и певица Татьяна Буланова оценили, чем обернется для российской сцены смерть звезды русского шансона Вилли Токарева.
«Ушла определённого рода эмигрантская эпоха 70—80-х годов. Это, конечно, был очень заметный человек в Советском Союзе», — сказал RT Фадеев, отметив, что с шансонье он был знаком, но «очень шапочно».
Буланова также отметила, что Токарев был заметной фигурой в музыкальном мире страны. «Это очень тяжелая утрата. Он действительно был очень талантлив», — приводит слова Булановой РИА «Новости». Певица рассказала, что вместе с коллегами удивлялась тому, насколько Токарев был жизнерадостным и энергичным: «Он был молод душой, а его песни останутся в народной памяти».
Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Музыкант провел последние недели жизни в онкологическом отделении одной из московских больниц. Токарев известен как автор множества популярных песен в стиле шансон. Также он снялся в фильмах «Дневной дозор», «Олигарх», «Следствие ведут знатоки», где сыграл самого себя.