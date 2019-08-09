Украинские диспетчеры выполнили свой профессиональный долг, уверены их российские коллеги Фото: Владимир Жабриков

Пропуск российского пассажирского самолета, обходившего грозовой фронт, в воздушное пространство Украины не является «благородным поступком». Такое заявление в беседе с «URA.RU» сделал вице-президент федерального профсоюза авиадиспетчеров России Юрий Батагов. По его словам, речь идет о выполнении профессионального долга специалистами, которые обеспечивают воздушное движение.

«Самолету было необходимо обойти грозовой фронт, экипаж запросил разрешение. Украинские диспетчеры сделали то, что должны были сделать. Это рядовая ситуация», — сказал собеседник агентства. По его словам, российские диспетчеры в подобной ситуации поступили бы точно также. Батагов не исключил, что ранее такие случаи уже бывали.

Накануне Киев разрешил пролететь над территорией Украины и облететь грозовой фронт российскому самолету, который направлялся из Италии в Москву. Лайнер находился в небе над Украиной 26 минут вопреки запрету Киева российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны, установленному в 2015 году. Это означает, что впервые за четыре года самолет из России оказался над территорией Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за допуск российского самолета в воздушное пространство государства. Свое обращение дипломат опубликовала на странице в Facebook. «Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова.