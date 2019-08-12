Игорь Николаев поздравил Юлию Проскурякову с Днем рождения Фото: instagram Игоря Николаева

Российский композитор Игорь Николаев поздравил свою уральскую супругу, певицу из Екатеринбурга Юлию Проскурякову с Днем рождения. Он поблагодарил жену за любовь и трехлетнюю дочь.

«С днем рождения, любимая. Ты прекрасный, светлый человек! Спасибо за любовь, спасибо за Веронику!» — подписал пост в Instagram Игорь Николаев, сопроводив его снимком жены без макияжа в соломенной шляпке.

К поздравлениям Николаева присоединились Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, Максим Галкин и другие.

Юлии Проскуряковой исполнилось 37 лет, последние 9 лет она замужем за композитором, сейчас воспитывает их совместную дочь и учится в ГИТИСе. Пара познакомилась в Екатеринбурге, во время гастролей певца. Проскурякова — третья жена Николаева. Предыдущей супругой музыканта была певица Наташа Королева.