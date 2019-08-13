Зеленский упростил выдачу гражданства Украины некоторым россиянам

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский упростил получение паспортов россиянам, которых преследуют по политическим убеждениямФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Упрощенный порядок получения гражданства касается граждан РФ, которые подвергаются преследованиям по политическим убеждениям», — следует из документа. Также пройти упрощенную процедуру оформления украинского гражданства смогут иностранцы и лица без гражданства, участвующие в «обеспечении безопасности и обороны» государства.

Ранее упрощенный порядок получения гражданства был установлен в России. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, оформить документы по упрощенной схеме могут люди, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, уточняет«Утро.ру».

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