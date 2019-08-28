Захарова и Пушков оценили освобождение Вышинского

Освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене, может считаться первым шагом к справедливости и решению других вопросов между Москвой и Киевом. Так считают официальный представитель МИД России Мария Захарова и сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», — написала дипломат на своей странице в Facebook. Так она прокомментировала решение Киевского апелляционного суда об освобождении руководителя портала РИА «Новости» Украина Вышинского из-под стражи под личное поручительство, передает агентство Nation News.
Пушков, в свою очередь, отметил, что данная ситуация — это «заметный сдвиг в позиции украинских властей». «Он может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов, накопившихся между Украиной и Россией», — написал Пушков в Twitter, подчеркнув свою радость от усилий, которые прикладываются Москвой в данных вопросах.
Однако сенатор подчеркнул, что после освобождения необходимо добиться полного оправдания Вышинского. Этому, по его мнению, могут посодействовать генсек ОБСЕ Томас Гремингер и спецпредставитель ОБСЕ Арлем Дезир, «которые не раз призывали Киев прекратить преследование журналиста».
Вышинского задержали в мае 2018 года по подозрению в госизменене, поддержке республик Донбасса и в незаконном обороте оружия. Свою вину журналист отрицает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, уточняет «Утро.ру».