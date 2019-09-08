Жена Погребняка откровенно рассказала о беременности

Мария тяжело перенесла первую беременность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, как страдала во время родов. Особенно сложно, по словам модели, ей далась первая беременность. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз. Не усваивалась даже вода! На 5 месяце я весила 45», — написала Погребняк в соцсети.

Девушка ложилась в клинику трижды, проводя в больничных стенах по две недели. Когда срок беременности был уже 8,5 месяцев, Погребняк переехала в Москву и стала искать врача для родов. Сначала она остановила свой выбор на одном докторе, но в последний момент передумала и доверилась другому. Несмотря на все трудности, девушка родила крепкого мальчика весом более 3,5 килограммов.