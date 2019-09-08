Жена Погребняка откровенно рассказала о беременности

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Екатерининская ассамблея. Екатеринбург, погребняк мария
Мария тяжело перенесла первую беременностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, как страдала во время родов. Особенно сложно, по словам модели, ей далась первая беременность. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз. Не усваивалась даже вода! На 5 месяце я весила 45», — написала Погребняк в соцсети.

Девушка ложилась в клинику трижды, проводя в больничных стенах по две недели. Когда срок беременности был уже 8,5 месяцев, Погребняк переехала в Москву и стала искать врача для родов. Сначала она остановила свой выбор на одном докторе, но в последний момент передумала и доверилась другому. Несмотря на все трудности, девушка родила крепкого мальчика весом более 3,5 килограммов.

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Поделитесь своим мнением: во что или в какого вы верите? В себя, в Господа, в астрологию, нумерологию? Я расскажу одну историю из моей жизни! Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз, не усваивалась даже вода! На 5 месяце- я весила 45! Слава Богу, мне попался грамотный врач, и меня сразу же положили в клинику! На сохранении я лежала 3 раза по 14 дней! Когда я пришла более-менее в себя, то полетела в Москву! Я уже была на 8,5 месяцах беременности! И тут встал вопрос, где рожать? Нам посоветовали врача в городском роддоме! Молодую,женщину! Мы лично с ней ещё не были знакомы! Вдруг она нам звонит и говорит: Машенька, вы можете со мною заключить договор на роды сегодня вечером, так как я утром улетаю! Я конечно, слегка была в шоке, что она меня ни разу не видела, а тут нужно срочно принять решение! Но отзывы о ней были очень хорошие! Мы с Пашей садимся в машину, чтобы поехать к ней на заключение договора. И тут неожиданно звонит мой крестный отец и говорит: Маш, а вы решили, где будете рожать? Я: да, едем заключать договор с врачом. Он : куда? Я: что-то пробормотала И он: нет, не вздумай! Сейчас же езжай в Перинатальный центр! Тебя там будут ждать, я сейчас договорюсь! Мы в растерянности, что нам делать? Ведь, если мы сейчас свернём и не доедем до ожидающего нас врача, то она уедет! А в этом центре я никогда не была! И даже не знали, чего нам ждать! Нужно было срочно принять решение! У меня уже 39,5 недель! Могу начать рожать в любой момент! Тогда я прочитала молитву и успокоилась! Я знала, что Бог поможет и направит! Вообщем, мы решили послушать Крестного, поехали в перинатальный центр! Заключили контракт на роды. Дальше меня решили заново осмотреть! И тут пошли не состыковки! Мнение врачей из Томска отличалось от мнения врачей из Москвы! Это касалось размера малыша и околоплодных вод! В Томске ставили многоводие и маленький вес ребенка! И так, День родов! Я не могла разродиться, поэтому пузырь мне протыкали на 43-ей неделе! И тут началось.... У меня практически не было воды, резкие схватки, ребёнок не маленький, он не может выйти и начал поворачиваться спиной. ( продолжение??)

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

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