Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко, назвавшего Украину Россией

Телеведущая телеканала «Россия» Ольга Скабеева назвала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, встретившегося со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, троллингом. Лукашенко на встрече назвал Украину Россией.
«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — предлоложила Скабеева в телеграм-канале. Слова белорусского лидера она посчитала «оговорочкой по Фрейду».
Конфуз с Лукашенско случился на втором форуме регионов Украины и Белоруссии. Он случайно назвал мероприятие «площадкой регионов России». После того как Зеленский поправил Лукашенко, тот предпочел отшутиться: «Я уже испугался, неужели я „Владимир Владимирович“ сказал», — вышел из неудобной ситуации президент Белоруссии. «Слава богу, нет», — парировал ему Зеленский.
Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 октября 2019 г.
Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: ‘испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал’ pic.twitter.com/whb6bjEKeC