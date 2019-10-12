11 октября 2019

Путин озвучил условие вывода российских войск из Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин считает, что территориальная целостность Сирии должна быть сохраненаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война в Сирии

Россия выведет войска из Сирии, если власти Дамаска сообщат, что больше не нуждаются в помощи Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — приводит слова российского лидера RT.

Президент заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Также, по его словам, должна быть сохранена территориальная целостность республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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