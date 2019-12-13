В России скончался еще один ребенок, не дождавшийся операции из-за увольнения уникального врача

В Москве скончался 10-месячный ребенок, который ждал операции по пересадке почки. Проводить ее должен был врач-трансплантолог Михаил Каабак, недавно уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
«Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка. Мальчик проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения РФ. Ребенок умер из-за осложнений, которые не связаны с основным заболеванием.
В пресс-службе Минздрава добавили, что брат-близнец умершего мальчика, имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву. На данный момент он готовится к операции по пересадке почки.
Первую операцию братьям проводил Каабак. Он единственный специалист в стране, который проводит пересадку почек детям весом менее 10 килограммов. Родители близнецов хотели, чтобы трансплантацию проводит именно этот врач. В конце ноября в Волгограде умерла годовалая Настя Орлова, которая также была пациенткой Каабака. Операция должна была состояться в октябре, но она была перенесена на конец текущего года из-за увольнения трансплантолога и его коллег.
Как ранее писало «URA.RU», по официальной версии, Каабак и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за отсутствия нужных ставок в центре. В Минздраве отметили, что врачи применяли спорный протокол лечения, который вызывает множество побочных эффектов. Каабак использовал препарат, который ослабляет иммунную систему при трансплантации органов. Сам врач заявлял, что без использования такого препарата у половины прооперированных детей к пятилетнему возрасту может быть утрачена функция почки.
Позднее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение о том, что трансплантолог Михаил Каабак, проводивший уникальные операции по пересадке почки детям с низкой массой тела, вернется на работу в НЦЗД.