Разница в возрасте между мужем и женой составляет более 30 лет Фото: Instagram @vogue.vainah

Российский бизнесмен и бывший гражданский муж певицы Кристины Орбакайте Руслан Байсаров вновь женился. Новой избранницей миллионера из списка Forbes стала 18-летняя модель из Чечни по имени Аламат.

На свадьбе настояли родители невесты, а разница между молодоженами составляет более 30 лет. «Избранницей российского олигарха стала девушка Аламат, которой недавно исполнилось 18 лет. Девушка родом из села Шали, была моделью. Свадьба состоялась 30 декабря», — рассказывает spletnik.ru. Для Байсарова это уже шестая по счету супруга.

Известно, что это вторая чеченская жена Байсарова. При этом с первой он не разводился.

Руслан Байсаров — крупный российский предприниматель чеченского происхождения. Входит в список двухсот богатейших людей России — в 2018 году он занимал 118-е место с 900 миллионами долларов. Байсаров занимается строительным бизнесом и воплощал в жизнь много крупных проектов. В том числе, он занимается строительством тоннеля на Байкало-Амурской магистрали, передает портал «Дни.ру».