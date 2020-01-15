Зампред Совета Федерации: профицит бюджета будет направлен на социальные цели

Владимир Путин проанонсировал меры социальной поддержки семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накопленные в последние годы благодаря эффективной финансовой политике ресурсы будут направлены на поддержку населения. Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Журавлев оценил социальную направленность послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Поставленные президентом задачи консолидируются на единую цель — повышение уровня жизни населения. Важно, чтобы в государственных мерах поддержки отражались реальные запросы граждан», — отметил Журавлев в разговоре с «URA.RU». Он подчеркнул, что решение демографических задач остается приоритетным направлением. «Все указанные меры будут способствовать обеспечению комфортного, достойного уровня жизни для семей, которые являются опорой государства и должны быть уверенными в завтрашнем дне, чтобы заложить правильные семейные ценности своим детям, быть примером для подражания в обществе», — подчеркнул он.

Журавлев добавил, что перед руководством страны стоит задача повышения инвестиций в инфраструктуру для развития регионов. «Дополнительным источником финансирования станут средства Фонда национального благосостояния, превышающие отметку в 7% ВВП. Приоритетными должны быть инфраструктурные проекты, окупаемые, высоко значимые для регионов, их транспортного сообщения и развития других сфер деятельности субъектов РФ», — заявил он. Также по мнению представителя Совета Федерации необходимо поддерживать частные инвестиции. «Важно, чтобы меры поддержки бизнеса были предусмотрены не только для крупных, но и для средних и особенно малых, в том числе венчурных, высокотехнологичных предприятий, современных стартапов», — подчеркнул он.

Также Журавлев, который является членом «Единой России», отметил, что партия намерена контролировать ход строительства яслей в регионах и задачу по обеспечению школьников бесплатным питанием. «Партией был предложен механизм развития закредитованных региональных экономик», — добавил он.