Падение рубля спасет уральских металлургов от кризиса

Падение курса рубля поможет уральским промышленным холдингам (РМК и УГМК) сохранить свою рентабельность во время снижения стоимости меди на рынках цветных металлов. Об этом URA.RU сообщил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Ранее цена на медь и алюминий упала до рекорда 2016 года.
«Безусловно, снижение отпускной цены на промышленные металлы негативно для производителей, однако ожидаем восстановление цен. Девальвация рубля, вызванная падением цен на нефть, будет оказывать позитивное влияние на рентабельность холдингов, так как большая часть себестоимости номинирована в рублях, а выручка привязана к доллару США», — отметил Макаров. По его словам, цены на металлы уже достаточно снизились и достигли уровня, когда у некоторых производителей в мире наступает точка безубыточности.
«Мы считаем, что по никелю цены не должны опуститься ниже 11 тысяч долларов за тонну, по меди ниже 2150 долларов за тонну, а по алюминию ниже 1500 долларов за тонну и в дальнейшем рассчитываем на постепенное восстановление цен в среднем на 5-10% в год», — уточнил директор АКРА.
Сейчас на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange Copper) стоимость тонны меди составляет 4864,52 долларов, алюминия — 1614 долларов. Адвокат и финансовый аналитик Дмитрий Земеров отметил, что пороговое значение производства меди без убытка — около трех тысяч долларов за тонну, по алюминию — 1,2 тысячи долларов за тонну. «Необходимо учитывать, что решающее влияние на себестоимость производства цветных металлов оказывают транспортные расходы, которые холдинги держат под контролем. Для алюминия также критичны затраты на электроэнергию», — уточнил эксперт.
Ранее экономисты отмечали, что рекордное падение цен на цветные металлы может привести к падению поступлений в бюджет региона. Также на себе негативные последствия ощутят города, в которых присутствуют предприятия холдингов.