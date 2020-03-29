Аналитики рассказали, как изменится курс рубля на будущей неделе

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Эффект от действий ЦБ наступит не раньше, чем через неделю, считают экспертыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Восстановление экономики Китая и меры Центробанка России по поддержке рубля к началу апреля еще не дадут положительного эффекта. Такое мнение высказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По словам Мильчаковой, в ближайшую неделю ЦБ РФ может продолжить продажу валюты для поддержки рубля, однако скорого эффекта это не даст. «Трудно ожидать, что в последние два дня марта либо в первые дни апреля ситуация начнет существенно меняться к лучшему», — рассказала эксперт в интервью «Российской газете».

Аналитик называет единственным позитивным фактором для национальной валюты постепенное выздоровление экономики Китая. На этом фоне центральные банки развитых стран начинают прибегать к политике количественного смягчения, однако отдача от этих мер будет не на следующей неделе, а значительно позже, считает Мильчакова. Также на курс доллара повлияют данные из США по занятости населения, однако они выйдут только в пятницу, 3 апреля.

Курс рубля обвалился следом за ценой на нефть в начале марта. Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса, а также выход России из сделки со странами ОПЕК.

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