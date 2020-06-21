Кардиолог: у уральцев дефицит витамина, который убивает вирусы

Из-за нехватки солнечного света у россиян возник дефицит витамина D, отметил Ян Габинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за режима самоизоляции и климатических условий у уральцев может быть недостаток витамина D, который значительно влияет на иммунитет человека. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Надо смотреть за витамином D у себя в крови. Практически все те наблюдения, которые мы имеем на сегодняшний день показали, что практически у всех уральцев этот витамин D снижен. Поэтому его надо пополнять. Он сильно влияет на иммунитет», — объяснил собеседник агентства. По словам Габинского, витамин D следует восполнять с помощью специальной диеты или лекарственных препаратов, но под контролем врача.

Габинский рассказал, что у Уральского института кардиологии есть предложение, которое способно повлиять на состояние здоровья россиян, которые перенесли коронавирус или были в режиме самоизоляции. «Надо внедрять технологию коронарного паспорта человека, которая была создана на Урале. Это позволит предупредить все явления. [Например] у тех людей, у которых ожирение, чтобы у них не было сердечных смертей», — подчеркнул врач.

Глава Уральского института кардиологии также дал советы метеочувствительным россиянам. «Мы всегда рекомендуем, чтобы в такие перепады давления люди, если они уже страдают какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы они не забывали лекарственные препараты. И обязательно следили за состоянием своего артериального давления», — сказал кардиолог.

О том, что витамин D отвечает за активный клеточный иммунитет также говорила телеведущая, врач Елена Малышева. Чемпионом по содержанию витамина D теледоктор назвала печень трески, пишет «Царьград».

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