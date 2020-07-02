В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных

Вакцина будет предназначена в том числе для кошек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российские ученые разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции для животных. Над препаратом работают специалисты подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных — это кошки и норки», — сообщил изданию «Ветеринария и жизнь» заместитель директора центра Илья Чвала. Пока речь идет о первом экспериментальном образце препарата. В первую очередь вакцину планируется использовать на звероводческих фермах.

Научные учреждения Россельхознадзора уже разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. На конец июня исследованы пробы от 59 животных: собак, кошек, львов, волков, ежей и норок.

Ранее специалисты установили, что коронавирусом могут заражаться собаки и кошки. При этом собаки переносят болезнь бессимптомно, а у кошек заметны проявления острой респираторной инфекции, уточняет «Национальная служба новостей». Вместе с тем установлено, что коронавирус может передаваться от человека к кошке. В то же время инфицированный домашний питомец не может заразить своего хозяина, напоминает «Дни.ру».

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