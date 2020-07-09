Дерматолог: комариные укусы таят в себе опасность

Простой комариный укус может привести к анафилактическому шоку, если насекомое впилось хоботков в области глаза или веко. Как рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева, в этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.
«От такого [укуса в область глаза] может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», — отметила Алексеева в разговоре с радио Sputnik.
Дерматолог уточнила, что если в месте укуса комара нарастает отек, появляются волдыри и становится трудно дышать, то необходимо принять антигистаминный препарат и вызвать скорую помощь. При этом врач отмечает, что чаще всего комариные укусы ограничиваются небольшим покраснением на коже и зудом.
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