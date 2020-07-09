08 июля 2020

Дерматолог: комариные укусы таят в себе опасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, насекомые, комар, москит, москитная сетка, окно
Укус насекомого может привести к анафилактическому шоку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Простой комариный укус может привести к анафилактическому шоку, если насекомое впилось хоботков в области глаза или веко. Как рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева, в этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

«От такого [укуса в область глаза] может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», — отметила Алексеева в разговоре с радио Sputnik.

Дерматолог уточнила, что если в месте укуса комара нарастает отек, появляются волдыри и становится трудно дышать, то необходимо принять антигистаминный препарат и вызвать скорую помощь. При этом врач отмечает, что чаще всего комариные укусы ограничиваются небольшим покраснением на коже и зудом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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