Россиянам рассказали, когда они смогут попасть в Черногорию

Граждане РФ не станут массово ездить в Черногорию в ближайшее время, считает Владимир Канторович Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские туристы в ближайшее время не будут массово ездить в Черногорию. С таким прогнозом выступил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Ранее в Черногории приняли решение открыть границы с Россией. Власти страны посчитали благополучной эпидемиологическую ситуацию в РФ, передает RT.

«Россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически, а практически — тяжело», — заявил Канторович «Газете.ru». По словам члена АТОР, вылет из РФ в Черногорию доступен для тех, у кого за рубежом находятся родственники, а потому туристы не захотят попадать в страну полулегальными способами.

Страны, не входящие в Шенгенскую зону, будут стремиться быстрее открыть границы с Россией, прогнозирует Канторович. По его мнению, после возобновления авиасообщения с Турцией, другие государства последуют ее примеру, чтобы не упускать прибыль, которую приносят российские туристы.

Россия начала возобновление авиасообщения с 1 августа. Первыми тремя странами, открывшимися для россиян стали Турция, Великобритания и Танзания. Позднее к ним присоединилась Швейцария, полеты в нее стартуют с 15 августа, напоминает телеканал 360.

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