12 августа 2020

Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение. ВИДЕО

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Старт первого этапа конкурса управленцев
Михаил Мишустин задал риторический вопрос, не нужно ли чиновникам проверить зрение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы на Чукотке посоветовал министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение. Учреждение он посетил в ходе рабочей поездки членов кабмина на Дальний Восток.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?» — сказал Мишустин. Он задал риторический вопрос, не нужно ли чиновникам проверить зрение. «Вдруг что-то не увидели большое, нет?» — добавил он.

Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток для обсуждения деловых вопросов с местными чиновниками. Его визит продлится до 18 августа. За это время он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Мишустин проведет встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В поездке его сопровождает большая команда министров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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