В Кремле впервые высказались о протестах в Беларуси

Дмитрий Песков назвал происходящее в Белорусии их внутренними делами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии извне, о которых известно российскому правительству, являются неприемлемыми. То, что происходит в соседнем государстве — исключительно их дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Это первое официальное заявление Кремля по поводу происходящего в соседнем государстве.

«Мы относимся к происходящему, как к внутреннему делу страны. В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит. Попытки такого вмешательства, к сожалению, имеют место. Мы считаем это неприемлемым», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время должна проводиться работа по созданию условий для сохранения ситуации в Белоруссии в рамках правового поля. Только в этом случае возможен диалог между действующей властью и протестующими.

Ранее URA.RU писало о возможном вмешательстве во внутренние дела Белоруссии представителей других стран. В частности, по мнению политтехнолога Марата Баширова, речь идет о возможном интересе к происходящему в республике со стороны Польши, Латвии, Литвы и Чехии.

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