Оппозиция Беларуси признала главную ошибку в борьбе с Лукашенко

Оппозиция должна была добиться от Запада признания президентом Белоруссии оппозиционера Светланы Тихановской. Об этом заявил экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.
«[Надо было] чтобы он [Запад] признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал [избранного президента] Лукашенко», — рассказал Цепакло. По его словам, Лукашенко стоило признать персоной нон грата в Белоруссии. Цепакло отметил, что Запад допустил ошибку, из-за чего белорусская оппозиция не добилась своих целей.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после создания в стране Координационного совета оппозиции. Белорусский оппозиционер Тихановская призвала народ Белоруссии к забастовкам. Она заявила, что это поможет оппозиции свергнуть действующий режим в стране.
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