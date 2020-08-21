Оппозиция Беларуси признала главную ошибку в борьбе с Лукашенко

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
По словам Цепкало, Запад должен был признать Лукашенко персоной нон грата Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Оппозиция должна была добиться от Запада признания президентом Белоруссии оппозиционера Светланы Тихановской. Об этом заявил экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

«[Надо было] чтобы он [Запад] признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал [избранного президента] Лукашенко», — рассказал Цепакло. По его словам, Лукашенко стоило признать персоной нон грата в Белоруссии. Цепакло отметил, что Запад допустил ошибку, из-за чего белорусская оппозиция не добилась своих целей.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после создания в стране Координационного совета оппозиции. Белорусский оппозиционер Тихановская призвала народ Белоруссии к забастовкам. Она заявила, что это поможет оппозиции свергнуть действующий режим в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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