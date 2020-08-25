Число заболевших коронавирусом в России приближается к миллиону

За последние сутки в России подтвердилось 4 696 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 966 189. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 4 696 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки 6 652 людям удалось справиться с болезнью, 120 заболевших скончались.
Первое место по числу новых случаев удерживает Москва (+681), на втором месте — Санкт Петербург (+179), на третьем — Московская область (+143). Среди регионов УрФО по числу больных лидером остается Свердловская область (+116). Новые заболевшие также зарегистрированы в ХМАО (+69), в Челябинской области (+70), в Тюменской области (+51), в ЯНАО (+55) и в Пермском крае (+55).
Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 16 568 человек. Выздоровели 779 747 зараженных. Из-за того что в стране каждый день до сих пор фиксируют почти по 5 тысяч новых случаев, в Госдуме предложили отложить начало учебного года до 1 октября, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению депутата от ЛДПР Василия Власова, такая мера поможет избежать новой вспышки инфекции, передает телеканал 360.
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