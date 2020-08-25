Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили еще одно обвинение

Анатолия Быкова уже сидит в СИЗО по делу об организации убийств Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова обвиняют в еще одной организации убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Летом 2004 года Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, за совершение этого преступления Быков обещал исполнителю 50 тысяч долларов. При этом экс-депутат отдал убийце лишь пятую часть от обещанного вознаграждения.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. Ему вменяли организацию заказных убийств. Тогда предпринимателю было предъявлено обвинение в организации убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, напоминает «Национальная служба новостей». Поводом стали показания трех свидетелей, которые раньше молчали в надежде на то, что бизнесмен будет оказывать им поддержку, передает РАПСИ.

Анатолий Быков, также известный как «алюминиевый король», ранее был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако через три года районный суд Красноярска снял с Быкова судимость.

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