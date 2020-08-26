В России тестируют новое оружие

На модернизированном ударном вертолете Ми-28НМ прошли испытания новых видов управляемого вооружения. Об этом рассказал начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») Герой России Сергей Маслов.
«На НМ сейчас проводятся испытания новых видов управляемого вооружения, в которых значительно увеличены дальности поражения воздушных и наземных объектов, испытывается новый бортовой комплекс обороны, который обеспечивает сохранение жизни экипажу и машине», — цитирует Маслова РИА «Новости». Он отметил, что сейчас готовятся к проведению испытаний ряда систем, которые смогут расширить возможности вертолета.
Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, передает RT. Это делается, чтобы проверить бортовой комплекс обороны, установленного на вертолете. Ми-28НМ — новейший боевой вертолет, известный также как «ночной суперохотник». Он прошел испытания в Сирии.
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