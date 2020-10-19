Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров в Москве

Чтобы остановить войну в Карабахе, стороны готовы обсудить эту ситуацию в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев готовы приехать в Москву для переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский лидер.

«Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — приводит ТАСС слова Пашиняна. Он подчеркнул, что решение военного конфликта в Карабахе должно опираться не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс. Когда конкретно политики должны встретиться в Москве, Пашинян не уточнил.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил ТАСС, что готов «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, чтобы положить конец противостоянию». По словам Алиева, в Баку «готовы к любым контактам».

Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что жители Карабаха рассчитывают, что Россия будет играть роль миротворца в военном конфликте. Люди уверены, что без вмешательства РФ войну в регионе не остановить.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в регионе обострился 27 сентября. По словам Пашиняна, война между государствами ведется за статус непризнанной республики, сообщает VSE42.Ru. Он также уверен, что у России есть основания ввести в Карабах войска, поскольку ранее туда дислоцировались боевики из Сирии, передает «Национальная служба новостей».