В Варшаве полиции пришлось выставить кордон перед домом главы польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который стал одним из инициаторов закона о запрете абортов. Улицы в этом районе захватили десятки тысяч поляков, выступающих против ужесточения законодательства.
«Перед домом Ярослава Качиньского в варшавском районе Золибож установлен полицейский кордон, который перекрыл примерно 200-метровый участок проезжей части», — говорится в сообщении радиостанции RMF FM. Журналисты уточняют, что у кордона собирается все больше поляков, недовольных ужесточением закона о запрете абортов, пишет РИА «Новости».
Во время многотысячного митинга в Варшаве вечером 30 октября протестующие столкнулись с националистами (поддерживают правительство в ужесточении закона об абортах), сообщает радио Zet. Они закидали демонстрантов петардами.
В Польше с 22 октября не утихают массовые протесты. Сейчас в Польше действуют максимально строгие ограничения на проведение абортов: прерывание беременности возможно только в случае угрозы жизни женщины или изнасиловании. Новый закон не разрешает аборт даже в случае, если у ребенка найдены уродства или серьезные генетические отклонения. Решение Конституционного суда страны поддержали президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.
Warszawa #StrajkKobiet— ?ukasz Bok (@LukaszBok) October 30, 2020
Fot. Anna Tormenta pic.twitter.com/VCvdN4QgSC
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