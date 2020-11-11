Музеи Москвы приостановят выставки из-за пандемии

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Выставка в Манеже «Память поколений». Москва, музей, картинная галерея, выставка, экспозиция
Московские музеи закроют больше, чем на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве федеральные музеи приостановят работу с 13 ноября текущего года. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий», — сказано в документе. Ограничения продляться до 15 января 2021 года, пишут РИА «Новости». На постоянных экспозициях в музеях должны организовать соблюдение социальной дистанции между посетителями.

Власти Москвы вводят новые ограничения из-за коронавируса. Студенты будут учится дистанционно, ночью не будут работать клубы, бары и рестораны, передает «Национальная служба новостей». Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%, а спортивные мероприятия могут проводиться только после согласования с мэрией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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