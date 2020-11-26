Выяснилось, в чем ловушка новой льготной ипотеки для россиян

Цены на новую загородную недвижимость вырастут на 15-20% после запуска программы льготной ипотеки для молодых семей с детьми. Такой прогноз дал в беседе с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Льготная ипотека на загородную недвижимость — это медвежья услуга молодым семьям. Вероятно, сценарий будет такой же, как при льготной ипотеке для городского жилья — цены на загородную недвижимость сразу вырастут на 15-20%. Все это произойдет по инициативе продавцов домов и застройщиков в коттеджных поселках», — резюмировал он.
Цены на дома вне города из-за пандемии и без того высокие, отметил Калугин. Однако, по его словам, в данной инициативе есть и плюс — государство обратило внимание на субсидирование не только городской недвижимости, но и загородной. Последняя гораздо удобней для семей с детьми. В доме больше места и нет жалоб на шум.
На программу льготной ипотеки госкорпорация «Дом.РФ» выделит 300 миллионов рублей. Ставка будет составлять 6,5% годовых,
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