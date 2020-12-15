Жириновский примерил на себя образы героев игры Cyberpunk 2077. Фото

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Поклонники поддержали перевоплощение Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский политик, лидер ЛДПР поделился своими кадрами в образе героев видеоигры Cyberpunk 2077. На них он олицетворяет Кочевника, Дитя улиц и Корпората.

«Политика она во всем, даже, казалось бы, в таких отвлеченных вещах, как компьютерные игры», — подписал он свой пост в Instagram. Политик уточнил, что это народное творчество, которое высоко оценили комментаторы.

Ранее в мире состоялся релиз видеоигры Cyberpunk 2077, пишет телеканал 360. За первые 4 дня она побила рекорд в крупнейшей сети по продажам игр в России. Однако пользователи заметили серьезные технические недочеты в ней.

Пользователи оценили мем, опубликованный Жириновским
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За этот пост многие хвалили политика
Instagram
Жириновский на фотографиях в образе героев запечатлен в молодости
Instagram
Игра с участием Жириновского пришлась бы пользователям по душе
Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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