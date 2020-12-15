Российский политик, лидер ЛДПР поделился своими кадрами в образе героев видеоигры Cyberpunk 2077. На них он олицетворяет Кочевника, Дитя улиц и Корпората.
«Политика она во всем, даже, казалось бы, в таких отвлеченных вещах, как компьютерные игры», — подписал он свой пост в Instagram. Политик уточнил, что это народное творчество, которое высоко оценили комментаторы.
Ранее в мире состоялся релиз видеоигры Cyberpunk 2077, пишет телеканал 360. За первые 4 дня она побила рекорд в крупнейшей сети по продажам игр в России. Однако пользователи заметили серьезные технические недочеты в ней.
Подписывайтесь на URA.RU в