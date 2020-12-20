Однократные выплаты пенсионерам не помогают экономике страны укрепляться, считают специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На утро 21 декабря курс доллара США составил 74,02 российских рубля. Это на 0,69 рубля больше, чем днем ранее. Евро стоит 90,39 рубля, что на 0,63 рубля больше, чем за сутки до этого. Нефть марки Brent стоит 50,61 доллара за баррель (-1,65%), техасская WTI — 47,73 доллара за бочку (-1,51%).

События в России

В России могут расширить список получателей выплат на детей от трех до семи лет. Дело в том, что при расчете дохода семьи не учитываются дети, находящиеся под опекой. Министерство труда РФ предлагает изменить эти правила.

В октябре отставание начисленного фонда оплаты труда (ФОТ) от нормальных значений достигло рекордного за год уровня — 8,9%. В среднем же россиянам выплатили на 6,1% и 7,7% меньше, чем было запланировано. Самые большие сокращения выплат гражданам за 2020 год показал гостиничный бизнес и общепит — на 11,3%.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина призвала власти ввести продуктовые карточки и бесплатное питание для малообеспеченных граждан. Она считает, что это поможет им пережить рост цен на продукты.

События в мире

Избранный президент США Джо Байден задумался о введении новых санкций против России. Это связано с большой хакерской атакой на 200 компаний по всему миру, в которой обвиняют РФ. Российское правительство, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Apple закроет 65 магазинов в США и Лондоне. Такое решение принято из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Уточняется, что точки продаж закрылись в середине сезона праздничных покупок, из-за чего Apple рискует не выполнить свой план продаж в 100 миллиардов долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Российский миллиардер Олег Дерипаска прогнозирует, что Россия выйдет из кризиса и сможет оправиться от экономических трудностей не раньше 2023 года. Для этого придется привить от коронавируса не менее четверти населения страны и узнать иммунный статус граждан, а самим россиянам — сделать медицинские паспорта.

Экономисты Константин Юрченко и Виталий Калугин заявили, что тринадцатая пенсия (однократная выплата пенсионерам перед Новым годом) в России не нужна. Они назвали эту меру популистской и отметили, что она только навредит экономике. По их словам, лучше поддерживать пенсионеров, ежемесячно повышая им выплаты.