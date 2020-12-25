Экс-соратник Навального заподозрил его в связи с ФСБ

Бвывший соратник Алексея Навального убежден, что блогер связан с сотрудниками силовых ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Последнее «расследование» Алексея Навального имеет ряд нестыковок и может свидетельствовать о связи блогера с силовыми структурами. Об этом говорит тот факт, что «сотрудник ФСБ» не узнал голос Навального, а также долгий срок, в течение которого, по словам блогера, его пытались «устранить». Об этом заявил бывший соратник Навального экс-депутат Илья Пономарев.

«Если предположить, что мы наблюдаем сейчас операцию ФСБ, а не ЦРУ, МИ-6 или ФБК, то важным вопросом является — „втемную“ ли разыгрывают участников этой драмы, или они сознательно играют расписанные роли?», — задается Пономарев в своей публикации в Facebook. По словам бывшего депутата, в пользу версии о том, что Навальный, по крайней мере, связан с ФСБ говорит ряд нестыковок в его последнем «расследовании».

В качестве аргумента, якобы, причастности блогера к силовым структурам, Пономарев называет сам факт того, что Навальный в своем ролике сам разговаривает с сотрудником ФСБ. Однако, если по словам блогера, слежка за ним велась 3,5 года, за это время представители силовых структур должны были запомнить, как звучит его голос. «45 минут собеседник Навального, якобы чекист, годами за ним „прикрепленный“ не узнает характерного голоса „величайшего мыслителя современности“, который даже не пытается его менять», — добавляет Пономарев.

Еще одной нестыковкой бывший депутат называет и позицию силовиков. По его мнению, если их задачей являлось бы устранение Навального, они не стали бы годами проводить за ним слежку.