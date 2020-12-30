Малахов рассказал, какую программу снимет после пандемии

Малахов думает отправить врачей в отпуск после пандемии Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После пандемии журналист Андрей Малахов собирается снять программу с участием обычных врачей и медсестер, которые помогали бороться с коронавирусом. Об этом рассказал сам телеведущий.

«Я думал, что когда все закончится и откроются границы, сделать такую программу, когда 10 врачей с разных уголков страны едут отдыхать после того, что они пережили в своих больницах», — рассказал Малахов в интервью изданию Super. Он также добавил, что если подводить итоги 2020, то людьми года, по его мнению, являются врачи.

Ранее Андрей Малахов вошел в список публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие. Телеведущий занял шестое место.