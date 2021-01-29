На месте «дворца Путина» в Геленджике строится гостиница для состоятельных людей. Об это рассказали журналисты телеканала «Россия 1». Согласно их данным, объект сейчас находится в недостроенном состоянии и нет даже намека на то, что показано в фильме Алексея Навального.
«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — рассказал строитель журналисту телеканала «Россия 1». Отель строится уже 10 лет. Объект перепродавался несколько раз. Сейчас по всему зданию ведутся отделочные работы. Владельцем является транспортная компания. Однако своих имен они не называют, опасаясь, что история может негативно сказаться на их родственниках.
В отеле предусмотрены как VIP, так и обычные номера. Всего номеров будет 16 — 11 на втором этаже и 5 на первом. По словам журналистам, прямо на берегу моря, у подножия горы, где расположен этот гостиничный комплекс, находится трехэтажное здание пограничной службы, с гербом и вывеской. Это ведомство ФСБ — военный объект. Этим и объясняется бесполетная зона и даже запрет на съемку. Однако, как отметили строители, в этой зоне всегда можно было рыбачить.
Они также рассказали, что на месте предполагаемого театра во «дворце» появится концертный зал. Вместо акводискотеки — фонтан, который не предназначен для купания. А комната грязи, это прихожая или mud room, название которой неверно переведено c английского языка.
Ранее интернет-издание Mash опубликовало свое расследование особняка под Геленджиком, фигурирующего в видеоматериале Навального как «дворец Путина». На представленной видеозаписи сам особняк снят изнутри и кроме голых бетонных стен в нем ничего нет.
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