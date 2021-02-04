Невестка Орбакайте пояснила, почему не рожает правнуков Пугачевой

Пара внука Аллы Пугачевой не планирует рожать ребенка, так как пока живут для себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков и его жена Алена Краснова пока что не готовы к родительской ответственности. Однако они заявили, что в будущем обязательно планируют родить правнуков певице Алле Пугачевой.

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12 часов. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — поделилась Краснова в шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, пишет «Пятый канал». Сам Пресняков сказал, что сейчас занят поиском способов заработать после простоев в музыкальной сфере из-за пандемии короанвируса.

Пара поженилась в 2017 году. На роскошную свадьбу, стоимость которой оценивают в десятки миллионов рублей, были приглашены певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, супруга модельера Валентина Юдашкина и другие звезды. Фанаты Красновой постоянно ждут известия о ее беременности. В 2018 году они даже поздравляли невестку Орбакайте с беременностью.