Россиянам напомнили о новых правилах рыбалки. Главные изменения

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Разное. Курган, рыбак, тобол, удочка, рыбалка, водоем
Рыбалка разрешена во всех местах, если там не действует специальный запрет Фото:

С 2021 года в России введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Правила любительской рыбалки с 2021 года претерпели существенные изменения», — передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства. С этого года действуют следующие правила рыбалки.

  • Отменяются рыболовные участки, за пределами которых ловля рыбы была запрещена. Теперь этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.

  • Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на одного рыбака. Больше этой нормы ловить запрещено. В каждом регионе норма может отличаться. В Москве нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы, а в Алтайском крае — не больше десяти.

  • В некоторых регионах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. В том числе это касается рыб, занесенных в Красную книгу.

  • Во всех регионах РФ запрещена рыбалка с помощью сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.

  • Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот для этого также использовать нельзя.

Использовать на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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