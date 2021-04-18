Рыбалка разрешена во всех местах, если там не действует специальный запрет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 2021 года в России введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Правила любительской рыбалки с 2021 года претерпели существенные изменения», — передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства. С этого года действуют следующие правила рыбалки.

Отменяются рыболовные участки, за пределами которых ловля рыбы была запрещена. Теперь этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.

Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на одного рыбака. Больше этой нормы ловить запрещено. В каждом регионе норма может отличаться. В Москве нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы, а в Алтайском крае — не больше десяти.

В некоторых регионах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. В том числе это касается рыб, занесенных в Красную книгу.

Во всех регионах РФ запрещена рыбалка с помощью сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.

Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот для этого также использовать нельзя.

Использовать на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.