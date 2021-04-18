Рыбалка разрешена во всех местах, если там не действует специальный запрет
С 2021 года в России введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.
«Правила любительской рыбалки с 2021 года претерпели существенные изменения», — передает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства. С этого года действуют следующие правила рыбалки.
- Отменяются рыболовные участки, за пределами которых ловля рыбы была запрещена. Теперь этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.
- Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на одного рыбака. Больше этой нормы ловить запрещено. В каждом регионе норма может отличаться. В Москве нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы, а в Алтайском крае — не больше десяти.
- В некоторых регионах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. В том числе это касается рыб, занесенных в Красную книгу.
- Во всех регионах РФ запрещена рыбалка с помощью сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.
- Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот для этого также использовать нельзя.
Использовать на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.
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